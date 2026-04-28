75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında son 10 günde düzenlenen dev operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 75 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda;

-767 kg Uyuşturucu Madde ile

-3 milyon 340 bin 726 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



-1.319 şüpheli yakalandı.

-638'i tutuklandı.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 28, 2026

Dev operasyonel güç kullanıldı

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara; 1980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı. Havadan ve karadan yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticaretine büyük darbe indirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1319 şüpheliden adliyeye sevk edilenlerin 638'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Mücadele kesintisiz sürecek"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonların ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet güçleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.