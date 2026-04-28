Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.04.2026 15:37

Piyasalar Hürmüz Boğazı'ndaki kesintinin uzamasını fiyatlıyor

Hürmüz Boğazı'nın 8 haftayı aşkın süredir kapalı kalması ve ABD-İran görüşmelerindeki belirsizliklerin sürmesiyle petrol fiyatlarını 105 dolar eşiğinin üzerine taşıdı.

[Fotograf: AA]

Dün 102,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,69 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4 artarak 105,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın sekiz haftadan uzun süredir ulaşıma kapalı kalması ve ABD-İran görüşmelerinde devam eden belirsizlikler nedeniyle yükselişini sürdürüyor.

Piyasalar, savaş öncesinde küresel günlük petrol ve LNG akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki kesintinin beklenenden uzun süreceğini fiyatlamaya başladı. Savaşın ilk günlerinde analistler, boğazdaki aksamanın kısa süreli olacağını ve geçişin nisanda yeniden açılacağını öngörüyordu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine "sıcak bakmadığı" iddia edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkili, CNN'e yaptıkları açıklamada, Başkan Trump'ın, bu teklife "sıcak bakmadığını" ve Hürmüz Boğazı'nın, nükleer konulardaki sorunların çözülmeden açılmasının ABD'nin elindeki "kozu zayıflatabileceğini" ifade etti.

İran'ın dün, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edilmişti.

ABD'nin İran'ın teklifine mesafeli yaklaştığına yönelik haber akışı ve devam eden deniz ablukası arzı kısıtlayarak fiyatları destekliyor.

Öte yandan, uzmanlar düşük stok seviyeleri ve hem ticari hem de stratejik rezervlerin yeniden doldurulması ihtiyacının petrol fiyatlarını gelecek dönemde de desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,9 doların direnç, 102,26 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

ETİKETLER
Brent Petrol ABD-İsrail-İran Savaşı Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
Türkiye'de elektrikli araç şarj ağı genişliyor
15:57
Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplandı
16:01
Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor
15:39
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
15:24
Axios: ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sona erme ihtimali yakın gelecekte görünmüyor
15:14
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli tutuklandı
Hakkari'de canlanan doğa rengarenk çiçeklerle süslendi
Hakkari'de canlanan doğa rengarenk çiçeklerle süslendi
FOTO FOKUS
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ