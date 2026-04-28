Savunma
TRT Haber 28.04.2026 13:28

Milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Türk savunma sanayisi, havacılık alanında dev bir ihracat başarısına daha imza attı. TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesine yönelik resmi süreç, Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

Törene TUSAŞ yetkilileri, İspanya savunma tedarik makamları ve Airbus temsilcileri katıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa semalarındaki yerini alacak.

Avrupa pazarında kritik eşik aşıldı

HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı, Türk havacılık platformlarının yüksek teknoloji segmentinde bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk büyük çaplı jet uçağı satışı olması bakımından stratejik önem taşıyor. Söz konusu iş birliğinin, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma sanayii ortaklığını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Modern jet eğitiminin yeni aktörü: HÜRJET

Tek motorlu, tandem koltuklu ve modern aviyonik süitlere sahip olan HÜRJET, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçakları için kritik bir "jet tekamül eğitim" uçağı olarak tasarlandı. İspanya’nın mevcut eğitim uçağı filosunu yenileme projesinde öne çıkan HÜRJET, çok amaçlı yapısıyla sadece eğitim değil, hafif taarruz ve akrobasi gösteri görevlerini de icra edebiliyor.

TUSAŞ’ın bu başarısının, HÜRJET’in dünya pazarındaki diğer potansiyel müşterileri için de referans teşkil edeceği ve ihracat potansiyelini artıracağı değerlendiriliyor.

