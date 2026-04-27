MSB, "Flintlock-2026" tatbikatından görüntüler paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilen tatbikata ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi ve operasyonel kabiliyetlerinin artırılması olduğu vurgulandı.

????Libya



Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı; 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekât icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla, meskûn mahal safhası ile devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4HH6VhT9k0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2026

Paylaşılan görüntülerde, tatbikata katılan Özel Kuvvet unsurlarının meskun mahal safhası kapsamında gerçekleştirdiği stratejik eğitimler ve operasyonel faaliyetler yer aldı.

Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 tatbikatı, çok uluslu katılımıyla bölgedeki askeri iş birliğini ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.