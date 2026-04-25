Komandolar, milli helikopter GÖKBEY ile ilk kez eğitim aldı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından eğitime ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığımızda eğitim gören 39'uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kursiyerlerinin katılımıyla 'Helikoptere Binme ve Helikopterden İnme Eğitimi' uygulamalı olarak icra edildi. Eğitimde ilk kez milli gururumuz GÖKBEY helikopterimiz kullanıldı. Ayrıca bu eğitim, 2 bin 555 kursiyer ile en yüksek katılımın sağlandığı eğitim oldu."