Soykırımcı Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan’a şiddetli saldırı talimatı verdi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun "Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine" şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği duyuruldu.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.