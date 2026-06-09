Finlandiya'da NATO paneli düzenlendi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO'ya üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde icra edilen bu program serisi sırasıyla Madrid, Paris, Londra, Varşova, Vaşington, Roma ve Brüksel’de düzenlendi.

Program serisinin sekizinci ayağı ise 9 Haziran 2026 tarihinde Finlandiya Atlantik Konseyi iş birliğinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi.

Programın ilk bölümünde, sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar’ın ev sahipliğinde Büyükelçilik Resmî Konutu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelindi. Toplantıda, basın mensuplarının Türkiye’nin NATO’ya yaklaşımı, güncel uluslararası meseleler ve Ankara’da gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesine ilişkin sorularına yanıt verildi.

Programın ikinci bölümünde, “Ankara Zirvesi Öncesinde Stratejik Belirsizlikleri Yönetmek” başlıklı panel düzenlendi.

Programın açış konuşmaları, Türkiye Cumhuriyeti Finlandiya Büyükelçisi Deniz Çakar ile Finlandiya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Finlandiya Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Janne Kuusela tarafından gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran katılımcılara video mesajla hitap etti.

Finlandiya Atlantik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Patria Savunma Sanayi Firması Liderlik Danışmanı Esa Rautalinko’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde; NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Finlandiya'nın NATO Nezdindeki İlk Daimî Temsilcisi ve Finlandiya Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Korhonen, SETA Washington D.C. Koordinatörü Dr. Kadir Üstün ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak yer aldı.

Panel, Helsinki’de görev yapan muhtelif ülkelerin büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu diplomatik ve askerî temsilciler, güvenlik ve dış politika uzmanları, akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan geniş ve seçkin bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

Panelde, küresel güvenlik ortamındaki değişimlerin ışığında Türkiye’nin ve NATO’nun stratejik rolü ele alınırken, Türkiye’nin İttifak bünyesindeki katkıları kapsamlı şekilde değerlendirildi. NATO’nun karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve geleceğine ilişkin güncel gelişmeler tartışıldı.

Bunun yanı sıra konuşmacılar, Temmuz 2026’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne yönelik beklentilerini, İttifak’ın önümüzdeki dönemde izleyeceği muhtemel yönelimleri ve Türkiye’nin Avrupa güvenlik yapısındaki olası rollerine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.