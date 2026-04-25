Zelenski: Rusya'nın düzenlediği saldırıda en az 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırı sırasında Ukrayna'ya doğru balistik ve seyir olmak üzere farklı tipten 47 füze fırlattığı aktarılan açıklamada, ayrıca saldırıda "İtalmas" ile "Şahed" ve "Gerbera" tipi 619 SİHA'nın da kullanıldığı açıklandı.

Hava savunma kuvvetlerince 30 füze ve 580 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve SİHA'ların ülkede 23 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hedeflerin çoğu şehirlerdeki sıradan altyapıydı. Konutlar, enerji ve işletmeler hasar gördü." ifadesini kullandı.

Farklı bölgelere yapılan saldırı sonucu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30'un üzerinde insanın yaralandığını kaydeden Zelenski, Dnipro kentindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bir konuta yapılan saldırının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında hala insanlar olabilir." açıklamasında bulundu.

Zelenski, Avrupa Birliği'ne Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde çalışma çağrısında bulundu.