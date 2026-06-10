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Dünya
İHA 10.06.2026 04:39

ABD ordusu: İran’a saldırıları durdurduk

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı.

ABD ordusu: İran’a saldırıları durdurduk

ABD ordusundan İran’a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi.

Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.

Trump misilleme sinyali vermişti ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait `AH-64 Apache` tipi taarruz helikopterine ilişkin yaptığı açıklamada, helikopteri İran ordusunun düşürdüğünü öne sürmüştü. Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti.

ABD ordusu, İran’a yeni saldırılar başlatmıştı Trump’ın açıklamalarının ardından CENTCOM, ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a öz savunma amaçlı saldırıların başlatıldığını duyurmuştu. İran basını saldırıları doğrulayarak Hürmüzgan eyaletinin doğu bölgelerinde ve Keşm adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. 

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