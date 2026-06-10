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Dünya
AA 10.06.2026 01:42

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Arakçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak."

ABD'nin "güvende olmak istiyorsa" bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir." ifadelerini kullandı.

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