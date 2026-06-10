İran basını: Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu

İran basını, Sirik kenti ile Keşm ve Cask adalarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.