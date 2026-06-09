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Dünya
AA 09.06.2026 23:59

ABD Başkan Yardımcısı, İran'la anlaşmaya varmalarının aylarca sürebileceğini söyledi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını fakat bunun aylarca da sürebileceğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı, İran'la anlaşmaya varmalarının aylarca sürebileceğini söyledi

​​​​​​​Vance'in CBS News kanalına verdiği ancak henüz tamamı yayımlanmayan röportajdan kesitler paylaşıldı.

ABD'nin "İran'ın nükleer programını uzun vadeli olarak ele alacak" bir anlaşmaya varmaya "çok yakın" olduğunu söyleyen Vance, bunun "ABD'ye ekonomik açıdan da fayda sağlayabileceğini" dile getirdi.

Vance, "Sanırım (kasımdaki) ara seçimlere kadar birçok şey öğrenmiş olacağız. Bence anlaşma gelecek hafta olabileceği gibi bundan aylar sonrasında bile olabilir." dedi.

İran tarafının, ABD Başkanı Donald Trump'ı "oyaladığını düşünmediğini" belirten Vance, "Sanıyorum ki onların sisteminde uzlaşmaya varmak çok uzun sürüyor." ifadesini kullandı.

Vance, kendisine "İranlılara güvenip güvenmediğini" soranlara, Trump'ın "Ben kimseye güvenmem. Güvendiğim tek şey kendi müzakere yapma yeteneğimdir." sözleriyle cevap verdiğini anlattı.

Röportajın tamamı 14 Haziran'da yayımlanacak.

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