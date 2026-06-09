Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2026 22:57

İran Meclis Başkanı: Diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.

İran Meclis Başkanı: Diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz

Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD ile gerginliğe ilişkin mesaj paylaştı.

Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz. Siz taahhütlerinizi bozarsanız biz en iyi konuştuğumuz dile geçeriz. O zaman da kendi oluşturduğunuz sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız."

İran basını: İran, ABD’ye yeni bir öneri sunmadı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'ye yeni bir öneri sunmadı.

Ortaya atılan iddiada, İran’ın ABD’ye, 15 yıl süreyle nükleer çalışmalarını askıya alacağına dair yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin ABD tarafından olumlu karşılandığı bilgisi yer almıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydederek, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtmişti.

İran ile İsrail'in kendisinin "ara buluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
BM, İsrail'in dün kapattığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
İstanbul'da narkotik denetimi
23:05
İran: Savaş sırasında 500'den fazla iletişim merkezi 'düşman' tarafından hedef alındı
22:51
Bakan Kurum "COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzaladı
22:57
BM, İsrail'in dün kapattığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını bildirdi
22:22
Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı
21:13
Ankara'da sağanak yağış
Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi
Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi
FOTO FOKUS
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ