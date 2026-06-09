İran Meclis Başkanı: Diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz

Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD ile gerginliğe ilişkin mesaj paylaştı.

Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz. Siz taahhütlerinizi bozarsanız biz en iyi konuştuğumuz dile geçeriz. O zaman da kendi oluşturduğunuz sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız."

İran basını: İran, ABD’ye yeni bir öneri sunmadı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'ye yeni bir öneri sunmadı.

Ortaya atılan iddiada, İran’ın ABD’ye, 15 yıl süreyle nükleer çalışmalarını askıya alacağına dair yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin ABD tarafından olumlu karşılandığı bilgisi yer almıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydederek, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtmişti.

İran ile İsrail'in kendisinin "ara buluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullanmıştı.