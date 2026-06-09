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Dünya
AA 09.06.2026 19:17

İran: UAEA baskı aracı olarak kullanılıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin, İran aleyhine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu nezdindeki girişimlerini eleştirerek, UAEA’nın baskı aracı olarak kullanıldığını söyledi.

İran: UAEA baskı aracı olarak kullanılıyor

Garibabadi, sosyal medya hesabından ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun mevcut durumunun anlaşılması amacıyla UAEA Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine dair sunacağı karar tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ve Avrupa ülkelerinin söz konusu eyleminin, İran’a yönelik savaş suçlarının sorumluluğunu ortadan kaldırma amacı taşıdığını belirten Garibabadi, bu girişimin tehlikeli bir durum olduğu uyarısında bulundu.

Garibabadi, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırılar düzenlediğini ve bu nedenle tesislerdeki denetleme faaliyetlerinin durduğuna işaret ederek UAEA’nın İran’a karşı bir baskı aracı olarak kullanıldığını belirtti.

UAEA’yı tarafsız olmaya davet eden Garibabadi ancak tarafsız bir yaklaşımla ve nükleer tesislere yönelik saldırıların kınanması ile UAEA’nın denetim konusunda güçlenebileceğini savundu.

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