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Dünya
AA 09.06.2026 23:02

İran: Savaş sırasında 500'den fazla iletişim merkezi 'düşman' tarafından hedef alındı

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sırasında 500'den fazla iletişim merkezi ve 100'den fazla telekomünikasyon sitesini hedef aldığını duyurdu.

İran: Savaş sırasında 500'den fazla iletişim merkezi 'düşman' tarafından hedef alındı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Haşimi, savaş sırasında iletişim merkezlerinin hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 500'den fazla iletişim merkezi ve 100'den fazla telekomünikasyon sitesinin hedef alındığını söyleyen Haşimi, şunları ifade etti:

"Düşman merkez ile adalar arasındaki iletişimi birkaç kez kesti. Tüm bunlara rağmen teçhizat ve uydu irtibatı sağlanarak iletişim konusunda kopma yaşanmaması sağlandı. Halkın savaş sırasında birbiri ile haberleşme imkanına sahip olamaması en büyük endişelerimizden biriydi."

Haşimi, merkez ile adalar arasındaki iletişimin kendileri için stratejik bir konu olduğunu ve savaş sırasında uydu bağlantılarını mobil yer istasyonları ile sağladıklarını söyledi.

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