Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2026 15:01

İngiltere'de hastaneler personel açığı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullanıyor

İngiltere'deki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve “yedek doktorların” daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin İngiliz Tabipler Birliğinin (BMA) edindiği verilere dayandırdığı haberine göre, çoğunluğu kıdemli hemşirelerden oluşan ve “ileri düzey uygulayıcı” olarak bilinen sağlık çalışanları, acil servis, yenidoğan üniteleri, yoğun bakım ve diğer bölümlerde normalde doktorların yaptığı görevleri üstleniyor.

İngiltere'deki hastanelerin neredeyse yarısı doktor nöbetlerindeki boşlukları kapatmak için ileri düzey uygulayıcıları görevlendiriyor.

BMA, tıbbi rollerde “doktor olmayanların” yaygın şekilde kullanılmasının “kesinlikle güvenli olmadığını” bildirdi ve hastanelerin maliyetleri düşürmek için doktorlardan daha düşük ücretli personel kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Haberde görüşüne yer verilen Dr. Mel Ryan, “Bu rakamların ortaya koyduğu doktor ikamesinin boyutu son derece endişe verici. Doktorlar ile ileri düzey uygulayıcıların eğitim düzeyi arasında büyük fark var. Buna rağmen birçok işveren tam olarak bunu yapıyor.” dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamındaki birçok kurum, ileri düzey uygulayıcıların acil durum çağrı cihazlarını taşımasına ve hastaları test ya da tedavi için sevk etmesine izin verdiğini doğruladı.

BMA'nın bulguları, bazı hatalı teşhis ve tedavilerin hasta ölümleriyle sonuçlandığı vakaların ardından geldi. Manchester'da 2024’te görülen bir soruşturmada, bir ileri düzey uygulayıcının hastadaki pıhtı riskini fark edememesi nedeniyle söz konusu hastanın yaşamını yitirdiği sonucuna varılmıştı.

İngiltere Kraliyet Hemşirelik Koleji, ileri düzey uygulayıcıların “yüksek beceriye sahip, özerk profesyoneller” olduğunu savunarak, onların diğer mesleklerin yerine geçen kişiler değil, çok disiplinli ekiplerin birer parçası olduklarını ileri sürdü.

ETİKETLER
İngiltere
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
