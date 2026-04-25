Yeni haftada yağışlar kısa bir ara verip geri dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye yeni haftaya bölgesel yağışlarla başlayacak.

Hafta ortasında iç ve güney kesimlerde yoğunlaşan yağışlar, cuma gününden itibaren tüm yurtta etkisini gösterecek. Doğu bölgelerde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Marmara’da rüzgar, iç kesimlerde yağış

Yeni haftanın ilk günü (27 Nisan), Marmara Bölgesi’nde kuzeybatı yönlerden esecek 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken; İstanbul 16, Ankara 18, İzmir 26 ve Antalya 27 derece civarında seyredecek.

Salı ve Çarşamba günleri, yağışlı hava İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdürecek. Batı ve Kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Perşembe günü, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan kesimlerde parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava hakim olacak.

Cuma gününden itibaren yağışlı sistemin etki alanı genişlemeye başlayacak. Cuma ve Cumartesi günleri ise Türkiye genelinde "tam saha" yağış bekleniyor. Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar tüm illerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında yer yer düşüşler yaşanması öngörülüyor.

Doğu Anadolu için "Çığ" uyarısı

MGM’nin yayımladığı tüm haritalarda, Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için "Çığ Tehlikesi" uyarısı yer alıyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık geçişleri nedeniyle kar erimelerine bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi.

Bölge bölge sıcaklıklar

Yeni haftada beklenen örnek sıcaklık değerleri İstanbul'da hafta başı 16 derece, hafta sonuna doğru yağışla birlikte 14 derece. Ankara'da hafta ortasında 20 dereceye kadar yükselecek, hafta sonu yağışla 15 dereceye gerileyecek. Antalya'da hafta başında 27 derece ile mevsim normallerinde seyredecek, hafta ortasında yağışlı sistemle 22-23 derecelere inecek. Erzurum'da hafta boyunca yağışlı, sıcaklıklar 12-17 derece bandında seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta sonu beklenen yaygın sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı uyarılarda bulundu.