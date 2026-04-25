Gündem
TRT Haber 25.04.2026 15:13

MİT koordinesinde uluslararası uyuşturucu operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı ve Suriye narkotik birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü gemiye Lazkiye Limanı’nda baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 300 milyon lira olan 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

MİT, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik sınır ötesinde nokta bir operasyona imza attı. MİT, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde, küresel zehir ağının rotası deşifre edildi.

Edinilen bilgiye göre MİT, Güneydoğu Asya’dan uyuşturucu yüklü bir konteyner gemisinin yola çıktığı istihbaratına ulaştı. İstihbarat birimleri tarafından titizlikle takip edilen geminin, önce Mısır’ın İskenderiye, ardından Lübnan’ın Beyrut limanlarına uğradığı saptandı. Geminin son durağının ise Suriye’nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.

Üçlü koordinasyonla baskın

MİT’in elde ettiği stratejik bilgileri Suriyeli yetkililerle paylaşmasının ardından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri operasyon için düğmeye bastı. 16 Nisan 2026 tarihinde Lazkiye Limanı’nda gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde, gemideki konteyner içerisinde gizlenmiş (zulalanmış) vaziyette 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

Piyasa değeri 300 milyon lira

Operasyonla ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon Türk Lirası olduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, bu başarılı operasyonun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına vurulan büyük bir darbe olduğunu ve kurumlar arası eş güdümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Sıradaki Haber
İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekimi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Gazze'deki Filistinliler, katil İsrail'in saldırıları gölgesinde yerel seçimler için sandığa gitti
16:24
Yeni haftada yağışlar kısa bir ara verip geri dönecek
15:07
İngiltere'de hastaneler personel açığı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullanıyor
15:19
İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekimi başladı
14:58
TOKİ eliyle "kiralık sosyal konut" dönemi başlıyor
14:52
Katil İsrail’in Gazze’ye saldırısında ikizlere hamile anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
