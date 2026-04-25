MİT koordinesinde uluslararası uyuşturucu operasyonu

MİT, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik sınır ötesinde nokta bir operasyona imza attı. MİT, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde, küresel zehir ağının rotası deşifre edildi.

Edinilen bilgiye göre MİT, Güneydoğu Asya’dan uyuşturucu yüklü bir konteyner gemisinin yola çıktığı istihbaratına ulaştı. İstihbarat birimleri tarafından titizlikle takip edilen geminin, önce Mısır’ın İskenderiye, ardından Lübnan’ın Beyrut limanlarına uğradığı saptandı. Geminin son durağının ise Suriye’nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.

Üçlü koordinasyonla baskın

MİT’in elde ettiği stratejik bilgileri Suriyeli yetkililerle paylaşmasının ardından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri operasyon için düğmeye bastı. 16 Nisan 2026 tarihinde Lazkiye Limanı’nda gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde, gemideki konteyner içerisinde gizlenmiş (zulalanmış) vaziyette 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

Piyasa değeri 300 milyon lira

Operasyonla ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon Türk Lirası olduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, bu başarılı operasyonun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına vurulan büyük bir darbe olduğunu ve kurumlar arası eş güdümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.