İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekimi başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesinde en kritik aşamaya olan İstanbul'da hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi bugün itibarıyla başladı.

29 Aralık 2025’te başlayan ve 80 ilde tamamlanarak 406 bin 499 hak sahibinin belirlendiği kura maratonu, İstanbul’daki 100 bin konutluk çekilişle taçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı

İstanbul’daki 100 bin sosyal konutun kura çekimi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

Yarın ve pazartesi günü devam edecek kura çekimleri ile on binlerce dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

İstanbul’da dev başvuru: 1,2 milyon kişi bekliyor

Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun yapıldığı projeye en yoğun ilgi İstanbul’dan geldi. Kentte inşa edilecek 100 bin konut için 1 milyon 235 bin 169 vatandaş başvuruda bulundu. Başvuru şartlarında İstanbul için hane halkı gelir sınırı 145 bin TL olarak uygulanırken, ödeme planları da dar gelirli vatandaşların bütçesine göre şekillendirildi.

Hak sahipleri; 7 bin 313 TL'den başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla, 1+1 ve 2+1 seçenekli, depreme dayanıklı modern konutlarına kavuşacak.

TOKİ, 2003 yılından bu yana yürüttüğü projelerle bugüne kadar 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşı ev sahibi yaptı. "Yüzyılın Konut Projesi" ile bu rakamın çok daha yukarı taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında sadece konut değil; 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilerek geleneksel mahalle kültürü de yaşatılacak.

Teslimler 2 yıl içinde, kiralık konut modeli de devrede

Kura çekimlerinin ardından inşaat süreçleri hızlandırılacak ve konutlar hak sahiplerine en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanacak. Proje, sadece mülkiyet edindirmekle kalmayıp konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliği de gidermeyi amaçlıyor.

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

İstanbul'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin başlamasının ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden on binlerce vatandaşın gözü sonuç ekranına çevrildi. Kura çekimleri, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında ve noter denetiminde yapıldığı için isimler anlık olarak belirleniyor.

Şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler ve gençler gibi özel kontenjanların yer aldığı kategorilerdeki çekilişlerin tamamlanmasının ardından, hazırlanan listeler idare tarafından sisteme yükleniyor. Kura sonuçlarının, çekiliş gününün akşamında veya en geç 24 saat içerisinde e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Vatandaşlar, kura sonuçlarını şu adımları izleyerek sorgulayabilecek:

e-Devlet Kapısına Giriş: Adaylar, öncelikle "turkiye.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak.

Hizmet Arama: Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazılarak ilgili kurumun hizmet sayfasına ulaşılacak.

Sonuç Ekranı: Hizmet listesi içerisinde yer alan "Konut Hakkı Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklanacak.

Durum Sorgulama: Açılan ekranda vatandaşlar, başvurdukları proje için "Hak Sahibi Oldunuz", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" şeklindeki sonuç bilgilerine anlık olarak erişebilecek.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, kura çekimlerinin bitimini takiben TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de PDF formatında ilan edilecek.