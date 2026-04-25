TRT Haber 25.04.2026 13:59

Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1, 6 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri dönüyor. Gelecek yıl 10. kez F1 araçlarının motor sesleriyle yankılanacak olan İstanbul Park, teknik özellikleri ve efsanevi 8. virajıyla pilotların ve yarışseverlerin favorisi olmaya devam ediyor.

Umut Aras
Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"
[Fotograf: AA]

Tuzla/Tepeören mevkiinde bulunan ve dünya çapında motor sporlarının "mabetlerinden" biri kabul edilen İstanbul Park, 2027 yılı itibarıyla yeniden Formula 1 takvimine dahil olmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2005 yılında kapılarını açan pist, aradan geçen yıllarda unutulmaz yarışlara ve şampiyonluk mücadelelerine ev sahipliği yaptı. İşte rakamlarla İstanbul'un hız mabedi İstanbul Park'ın teknik portresi;

2,2 milyon metrekarelik dev tesis

Hermann Tilke tarafından tasarlanan İstanbul Park, 2,21 milyon metrekarelik bir toplam alan üzerine kurulu. Pistin uzunluğu tam 5 bin 338 metre. Saat yönünün tersine akmasıyla pilotları fiziksel olarak zorlayan pist, bu özelliğiyle takvimdeki nadir yarış alanlarından biri olma unvanını taşıyor.

Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"

Pilotların kabusu ve tutkusu: Turn 8

İstanbul Park’ı dünya çapında üne kavuşturan en önemli özelliği ise 8. virajı. Yaklaşık 640 metre uzunluğunda olan ve 4 farklı tepe noktasından (apex) oluşan bu viraj, Formula 1 takviminin fiziksel olarak en zorlu ve en hızlı dönülen virajlarından biri olarak kabul ediliyor.

İşte pistin teknik verileri:

Viraj sayısı: 14 (9 sol, 5 sağ)
Maksimum eğim: %8,1
Pist genişliği: 14,5 - 21,5 metre arası
En uzun düzlük: 720 metre
Başlangıç düzlüğü: 655,5 metre
Seyirci kapasitesi: 155 bin kişi

Hız rekoru 2005'ten bu yana kırılamadı

İstanbul Park'taki en hızlı tur rekoru, pistin açılış yılı olan 2005'te kırıldı. McLaren Mercedes pilotu Juan Pablo Montoya, 1:24.770’lik derecesiyle pist rekorunu elinde bulunduruyor. Aradan geçen 19 yıla ve değişen araç teknolojilerine rağmen bu süre henüz geçilemedi.

Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"

İstanbul'un "efendisi" Felipe Massa

Pist tarihinde en çok zafer kazanan isim Brezilyalı pilot Felipe Massa oldu. Ferrari koltuğunda 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez damalı bayrağı ilk sırada gören Massa, İstanbul Park tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"

İstanbul Park'ta zafer kazanan diğer isimler:

Kimi Raikkonen (2005): Pistin ilk galibi.
Jenson Button (2009): Brawn GP ile şampiyonluk yolundaki kritik zafer.
Lewis Hamilton (2010, 2020): İki farklı dönemde iki zafer.
Sebastian Vettel (2011): Red Bull dönemindeki domine edici sürüşüyle.
Valtteri Bottas (2021): İstanbul Park’ta düzenlenen son yarışın kazananı.

2027 yılında 10. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park, modernizasyon çalışmalarının ardından dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlamak için gün sayıyor.

