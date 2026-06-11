FIFA Başkanı Infantino'dan eleştirilere yanıt: Biraz sakin olun

Turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile savaş halinde olan İran'ın şampiyonaya katılımını kendisinden başka kimsenin güvence altına alamayacağını iddia eden Infantino, FIFA'nın yönetimini kararlı bir dille savundu.

Meksika'nın başkenti Meksika City'de düzenlenen toplantıda 35 dakikalık bir konuşma yapan 56 yaşındaki Infantino, medyanın futbola odaklanmasını istedi.

Şeffaflık eksikliği nedeniyle eleştirilen FIFA Başkanı, bilet fiyatları, İran'ın durumu ve ABD'ye yönelik göçmenlik kısıtlamaları olmak üzere üç ana konuya değindi.

"Dünyanın kralları değiliz"

Turnuvanın 104 maçından 78'ine ev sahipliği yapacak olan ABD'nin, dört katılımcı ülkenin taraftarlarına seyahat yasağı uygulaması ve Somalili hakem Omar Artan'ın Miami Havalimanı'ndan ülkeye girişine izin verilmemesi tepkilere neden oldu.

Yaşanan vize krizinin ardından Birleşmiş Milletler (BM), ABD'ye göçmenlik politikasını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Eleştirilere yanıt veren Infantino, ABD'nin sınırlarını kontrol etme hakkını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayda yaşamıyoruz, Dünya gezegeninde yaşıyoruz. Hükümetleri ve emniyet güçlerini yönetebilecek dünyanın kralları olmadığımızı kabul etmek zorundayız. Biz elimizden geleni yapan bir spor kuruluşuyuz. Bazen biraz sakinleşmek ve rahatlamak gerekir. Her konu üzerinde çalışıyoruz. Bağırıp çağırmak hiçbir soruna çözüm getirmez."

"Bilet fiyatları ucuz olsaydı karaborsaya düşerdi"

FIFA'nın bilet fiyat politikasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Infantino, bugüne kadar 6 milyondan fazla bilet satıldığını ve talebin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirtti.

Fiyatların daha düşük tutulması halinde biletlerin karaborsada yeniden satılacağını savunan FIFA Başkanı, elde edilen gelirlerin Güney Sudan ve Bhutan gibi futbol yatırımı olmayan yoksul ülkelere aktarıldığını söyledi.

Dünya Kupası biletlerinin 60 dolarlık başlangıç fiyatıyla ABD'deki diğer spor müsabakalarının play-off dönemlerine göre daha ucuz olduğunu ekledi.

Trump'a özel teşekkür

İran milli takımının teknik ekibinden birçok isme ABD vizesi verilmemesi ve takımın hazırlık kampını Meksika'ya taşımak zorunda kalmasına rağmen Infantino, İran'ın turnuvada yer almasını FIFA'nın bir başarısı olarak nitelendirdi.

Mart ayında Türkiye'de İran takımını ziyaret ettiğini belirten Infantino, sürecin yönetimindeki katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Trump ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Infantino, onun kararlılığı ve desteği olmadan ABD'de bir Dünya Kupası organize etmenin imkansız olacağını ifade etti.