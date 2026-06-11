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Dünya
The Guardian 11.06.2026 06:40

Kanada'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı tasarısı parlamentoda

Kanada hükümeti, sosyal medya şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlayamadıkları sürece 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasını yasaklayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Kanada'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı tasarısı parlamentoda

Küresel düzeyde dijital güvenliği artırmaya yönelik adımların bir parçası olan bu düzenleme kapsamında, yeterli koruma önlemlerini aldığını kanıtlayan platformlar yasaktan muaf tutulabilecek.

Kanada Kültür Bakanı Marc Miller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların korunmasında yetersiz kalındığını vurgulayarak temel koruma mekanizmalarının kurulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Tasarı; çocukları kendilerine zarar vermeye teşvik eden, şiddet ve nefreti körükleyen içerikler ile rıza dışı mahrem görüntülerin paylaşımı dahil olmak üzere 7 farklı zararlı içerik türünü kapsıyor.

Dijital Güvenlik Komisyonu kurulacak

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimi sağlamak amacıyla bir dijital güvenlik komisyonu kurulacak.

Muafiyet kriterlerinin detayları daha sonra açıklanacak olup, düzenleyici kurumun tam olarak faaliyete geçmesinin 18 ayı bulabileceği ifade edildi.

Yeni dönemde platformların güvenli olduklarını ispatlamaları ve yaş doğrulama sistemlerini devreye almaları gerekecek. Yetişkinlere yönelik içerik barındıran platformlar ise hiçbir şekilde muafiyet alamayacak.

Tasarının kapsamı sadece sosyal medya şirketleriyle sınırlı kalmadı. Yapay zeka sohbet robotlarını geliştiren şirketlere de kriz müdahale protokolleri gibi önlemler alma ve sorumlu davranma yükümlülüğü getirildi.

Avustralya'daki uygulama örnek alındı

Sosyal medyaya yaş kısıtlaması getiren küresel hareketin öncülerinden Avustralya'da, 16 yaş altı yasağının yürürlüğe girmesinden bu yana çocuklara ait olduğu tespit edilen yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı.

Kanada hükümet yetkilileri, yasa tasarısını hazırlarken teknoloji kullanımı, gizlilik ve ruh sağlığı tartışmalarını tetikleyen Avustralya modelindeki deneyimlerden ve derslerden faydalanacaklarını bildirdi.

Kanada Çocuk Koruma Merkezi Direktörü Lianna McDonald da sosyal medyadaki şantaj olaylarında ciddi artış gözlendiğini belirterek hükümetin bu adımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

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