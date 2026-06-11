ABD ve İran arasında topyekun gerilim: Hürmüz Boğazı kapatıldı, üsler vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla İran genelindeki askeri gözetleme tesisleri, iletişim sistemleri ve hava savunma mevzilerini hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası gerçekleştirdi.

İki günden bu yana devam eden operasyon kapsamında, başkent Tahran'ın batısındaki Kerec başta olmak üzere Kiş, Sirik, Minab, Bender Abbas ve İsfahan dahil olmak üzere en az 12 şehir ve eyalette patlamalar meydana geldi.

ABD Başkanı Trump, müzakerelerin yavaş ilerlemesi ve İran'ın süreci uzatması nedeniyle saldırı emri verildiğini belirtti.

Trump, operasyonda 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını ve bazı hedeflerin Tahran'a sadece 64 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.

İran tarafının anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardımanın süreceği mesajı verildi. İran makamları ise Trump'ın doğrudan görüşme iddialarını yalanlayarak saldırılara sert yanıt verdi.

İran'ın Kerec, Kazvin ve güneydeki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonu, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

ABD'nin saldırılarında hedef alınan güneydeki Bender Abbas kenti ile Kazvin kentinde de yeni patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesinin dışında bir bölgede patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Patlama seslerinin kaynağının, Veramin ilçesine uzak bir noktaya düzenlenen düşman saldırısı olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol fiyatları fırladı

ABD saldırılarına misilleme olarak İran Merkezi Askeri Komutanlığı, küresel petrol taşımacılığının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Boğazdan geçmeye çalışan her geminin hedef alınacağı uyarısının ardından, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle iki gemiyi vurdu.

Kararın ardından küresel enerji piyasaları hareketlendi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,47 artarak 95,40 dolara, ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolünün varil fiyatı ise yüzde 2,89 yükselişle 92,63 dolara ulaştı.

ABD üslerine füze ve insansız hava aracı saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına karşılık bölgede Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu askeri üslerdeki 18 kritik tesise yönelik iki dalgalı misilleme saldırısı düzenledi.

Gerilimin tırmanması üzerine Kuveyt, hava sahasını geçici olarak sivil uçuşlara kapattı ve füzeler ile insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Bölge ülkelerinden Bahreyn'de de hava saldırısı sirenleri çalarken, halka güvenli sığınaklara geçmeleri çağrısı yapıldı. Irak'taki ABD Büyükelçiliği ise vatandaşları için yüksek düzeyde güvenlik uyarısı yayımladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Husilerden küresel ekonomi uyarısı

Yemen'deki Husiler, ABD'nin İran'a yönelik askeri eylemlerinin küresel tedarik zincirleri, uluslararası ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağını ve küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiğini açıkladı.

Husilerin Dışişleri Bakanlığı, askeri saldırıların İran halkının direnişini kıramayacağını ve ABD'yi stratejik bir çıkmaza sürükleyeceğini belirtti.

Lübnan sınırında gerilim sürüyor

Bölgesel krizin bir diğer ayağında ise İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok yerleşim yeri için sığınak alarmı verdi.

Güney Lübnan'da operasyon yürüten İsrail askerlerinin yakınına iki füzenin düştüğü, olayda can kaybı ya da hasar meydana gelmediği bildirildi.

Öte yandan, Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlenen İsrail hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.