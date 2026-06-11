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Dünya
TRT Haber 11.06.2026 02:29

Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bombardıman yakında sona erecek. Eğer İranlılar iyi niyet anlaşmasını imzalamazsa yarın yine bombalayacağız." açıklamasında bulundu.

Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız

Fox News'e göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.

"İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.

İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok "şiddetli" şekilde bombalayacaklarını vurguladı.

Trump, bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu.

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