Anthropic Üst Yöneticisi Amodei'den yapay zeka için bağlayıcı düzenleme çağrısı

Amodei, yapay zekanın hızla gelişmesi karşısında nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu yazıda Amodei, yapay zekanın son derece hızlı bir şekilde ilerlediğini, buna karşılık politika yapımının özellikle de yasama süreçlerinin çok daha yavaş hareket ettiğini aktardı.

Amodei, Kongre'nin harekete geçmesinin yıllar sürebileceği bir süreçte yapay zekanın "eğlenceli bir oyuncaktan dahilerle dolu bir ülkeye" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Son dönemde yapay zekanın gücüne ve beraberinde getirdiği risklere dair kanıtların daha görünür hale geldiğine işaret eden Amodei, özellikle siber güvenlik alanındaki risklerin dikkat çektiğini, bunun yanı sıra biyolojik riskler ve ilerleyen dönemde yapay zeka özerkliği kaynaklı risklerin de ortaya çıkabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Öncü yapay zeka modellerine denetim zorunluluğu önerisi

Amodei, yazıda yapay zeka çağında yeniden ele alınması gereken beş temel politika alanına işaret ederek, bunların düzenleme ve kamu güvenliği, makroekonomi ve vergi politikası, bilimsel inovasyon, devlet ile toplum arasındaki güç dengesi ve jeopolitik olduğunu belirtti.

Yapay zekaya yönelik risklere karşı yalnızca şeffaflığın yeterli olmadığını savunan Amodei, bu alanda şeffaflığın ötesine geçilerek daha ciddi ve bağlayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Amodei, yapay zeka düzenlemelerinin ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi kurumları örnek alması gerektiğini belirterek, öncü yapay zeka modellerinin de tıpkı uçaklar gibi teknik testlerden ve denetimlerden geçmesinin zorunlu olması gerektiğini, yüksek güvenlik standartlarını karşılamamaları halinde ise kamu güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle kullanıma sunulmalarının engellenmesi veya geri çekilmeleri gerektiğini ifade etti.

İş kaybına karşı politika tavsiyeleri

Yapay zekanın önceki teknolojilere kıyasla insan bilişsel yeteneklerinin daha genel bir ekonomik ikamesi haline gelebileceğine ve ekonomiyi çok daha hızlı dönüştürebileceğine dikkati çeken Amodei, "Dolayısıyla yapay zekanın iş gücü piyasasında önceki teknolojilere kıyasla çok daha büyük ve potansiyel olarak daha kalıcı sarsıntılar yaratabileceğini düşünmek makuldür." değerlendirmesinde bulundu.

Amodei, iş gücü piyasasında oluşabilecek risklere karşı ücret sigortası, işten çıkarmaları azaltmaya yönelik işveren teşvikleri ve eğitim hibeleri gibi politika önerilerinde bulunurken, uzun vadede evrensel temel gelir ve evrensel sermaye hesapları gibi mekanizmaların da değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Anthropic, Amodei'nin yazısıyla birlikte öncü yapay zeka modellerinin test edilmesine yönelik bir yasa teklifi ile iş gücü kaybına ilişkin bir politika çerçevesi de yayımladı.