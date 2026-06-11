ABD, İran'a saldırı başlattı

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Fars eyaletinde ve Batı Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.

İran devlet televizyonu da Sirik'te 3 kez patlama sesi duyulduğunu ancak henüz seslerin yerinin belli olmadığını bildirdi.

İran basını, Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların saldırıların hedefi olduğunu duyurdu.

Öte yandan,İran basını, İran ve ABD güçleri arasında denizde çatışmalar yaşandığını da bildirdi.

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, "Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiğini bildirdi.

ABD ordusu: İran'a saldırılar başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, Başkomutanın talimatı doğrultusunda İran'daki çok sayıda hedefe yönelik yeni meşru müdafaa saldırılar düzenlemeye başladı. Bu saldırılar, İran'ın haksız ve süregelen saldırgan tutumuna bir yanıt niteliğindedir." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

İran: Hürmüz tüm geçişlere kapatıldı

İran, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını ve her türlü geçişe müdahale edileceğini açıkladı.