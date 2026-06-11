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Dünya
AA 11.06.2026 06:12

Kuveyt, saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Kuveyt, saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yürürlükteki anlaşmalar ile prosedürler doğrultusunda alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın hava seyrüseferinin ve yolcuların güvenliğini korumak amacıyla alındığı ifade edildi.

Kuveyt'in İran saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin sivil hava trafiği açısından oluşturabileceği muhtemel riskler nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği, risk durumunun ortadan kalktığının değerlendirilmesinin ardından hava sahasının yeniden açılarak uçuşların normale döneceği hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada, yolcu ve hava yolu şirketlerine, kurum tarafından yayımlanan resmi duyuru ve talimatları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD'nin saldırılarının hedefi olmuştu. ​​​​​​​

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait bazı noktaları hedef aldıklarını duyurmuştu.

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