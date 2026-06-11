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Gündem
AA 11.06.2026 06:30

Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi

Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi

Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi.

HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi.

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