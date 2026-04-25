Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, vizyon şehrimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada İstanbulluları selamlayarak, kura çekim töreninde vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul’un 39 ilçesinde yaşayan her bir vatandaşa sevgilerini ileten Erdoğan, programa katılanlara şükranlarını sundu.

Konuşmasında İstanbul’un tarihi ve manevi önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yine milletimizle bir aradayız; aynı safta, aynı duyguda ve aynı kararlılıktayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı, fethini Peygamber Efendimizin muştuladığı güzel İstanbul’dayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un sıradan bir yerleşim yeri olmadığını belirten Erdoğan, kenti "6 asrın birikimi, ataların hazinesi ve milletin en güzel eseri" olarak tanımladı.

"Üç kıtanın tüm kıymetlerini kendinde toplayan eşsiz bir netice"

Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı’nın sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti, "Burası, en az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir neticedir. Burası dünyanın en uzun ömürlü Fatih milletinin 3 kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir."

"İstanbul vizyon şehrimizdir"

İstanbul'un manevi ve küresel değerine vurgu yapan Erdoğan, kentin Türkiye'nin geleceğindeki stratejik rolüne işaret ederek, "İstanbul işte böyle ulvi, böyle manevi, böyle muteber, böyle müstesna bir şehirdir. İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

İstanbul bizim göz bebeğimiz. Denizle toprağın visale erdiği bu muhteşem şehirde sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı, verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı merasimi düzenleyerek bir araya gelmemize vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

"Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir"

Sevgili İstanbullular; şehirler milletlerin kimlik belgesidir, medeniyetlerin tapu senedidir. Tarihten kültüre, mimariden estetiğe, edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan, yapılardan, sokak, cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir. Onlarda tarih yatar, onlarda bugünün kalbi atar, onlarda geleceğin ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmak mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır; milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak, emanete sıdk ile sarılmak, insana yatırım yapmak, insanlığın ortak mirasına katkı sunmaktır.

AK Parti olarak 23,5 yıldır şehirlerimizi abad etmenin milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayretindeyiz. Çünkü biz İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizi merhum Turgut Cansever'in ifadesiyle 'Allah'ın cemal sıfatının tecelli ettiği yerler' olarak görüyoruz. Bilhassa şehirlerimizin altyapısını iyileştirmenin, depreme daha dirençli hale getirmenin samimi çabası içindeyiz. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm hamlelerimiz bu gayretlerimizin en somut tezahürleridir.

"Riskli yapı stoğunu azaltmak için kolları sıvadık"

Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim: TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Meseleyi sadece yeni konut üretimi olarak görmedik.

"TOKİ eliyle tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduk.#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/Vwe55UErPK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2026

Şehirlerimizin emniyetini sağlamak, riskli yapı stoğunu azaltmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor. İstanbul'un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için Yarısı Bizden kampanyasını hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü Yarısı Bizden kampanyasına dahil ettik. Kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün ise proje ve inşa çalışmaları devam ediyor.

"İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor.#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/pd4taPWjDk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2026

"Gelin bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin"

Şu gerçeğin altını bugün bir kez daha çizmek durumundayım: İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa, İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Gelin bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi bugün bir kez daha ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı:



????"Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin."#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/z6csFysxyQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2026

Kentsel dönüşüm alanında bunları yaparken deprem bölgemizde de tam bir seferberlik ruhuyla çalıştık. 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat'tan hemen sonra deprem konutlarının temelini 15 gün içinde attık. İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 174 ayrı proje alanında, 3 bin 500 şantiyede, 200 bini aşkın personelle çok kısa bir süre içinde deprem bölgemizi yeniden imar ve ihya ettik. 11 ilimizi parklarıyla, bahçeleriyle, altyapısıyla, çarşıları, tarihi yapıları, sokak, meydan ve caddeleriyle yeniden ayağa kaldırdık. Acıdan rant devşirmek isteyen deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık. Hükümet bu enkazın altında kalır umuduyla başarısız olmamızı bekleyenlere en güzel cevabı tarihi bir başarıya imza atarak verdik.

"3 bin 500 şantiyede 200 bini aşkın personelle çok kısa sürede deprem bölgemizi yeniden imar ve ihya ettik"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin üzerinden 3 sene bile geçmeden 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik.#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/Y3V4sV81rF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2026

"Bir sene geçmeden 455 bini aşkın ev ve iş yerini teslim ettik"

İşte sizler de gördünüz; geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 1 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple, aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar. Depremden etkilenen şehirlerimizde üretim ve ticaret, eğitim ve sosyal hayat eski ritmine, eski canlılığına çok şükür kavuşmuş durumda. Rabbim bizleri böylesine çetin imtihanlarla bir daha sınamasın diyorum. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canları bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine bu vesileyle yaşadıkları onca acıya rağmen en başından itibaren devletine inanan depremzedelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahada fedakarca ter döken işçi, memur ve mühendislerimize, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, şehirlerimizin küllerinden doğmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

"Siyah ile beyaz ne kadar farklı ise ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde ise para kuleleri var.#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/YzdfdRMFKT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2026

"Bizim gündemimizde taş üstüne taş koymak, onların gündeminde para kuleleri var"

Gençler tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. Dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın, hizmet edene, iş ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklı ise ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Biz ister mahalli idarelerde ister genel seçimlerde olsun sandıktan çıkan iradeye milletin emaneti olarak bakıyoruz. Onlar ise belediyeleri adeta yağmalanacak bir ganimet olarak görüyor.

"Ana muhalefet partisi sadece milletin gündeminden değil, tarihinden de kopuk"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar. pic.twitter.com/bKxyhQagOw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2026

"Ana muhalefet sapır sapır dökülüyor"

Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, trafik artık katlanılamaz hale gelmiş, en temel hizmetlerde aksamalar oluyormuş, meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş; bunların hiçbiri ana muhalefet partisinin umurunda dahi değil. Milletin sadece gündeminden değil aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu Mehter Marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, çocuk bayramında çocuklardan oluşan Mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek Mehter Marşımızdan bile cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil, mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya'nın o meşhur şarkısındaki gibi 'Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.

"Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ev sahibi olacak"

24 Ekim'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'ni devreye almış, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlattığımızı duyurmuştuk. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimlerini 81 ilimizde nihayete erdirdik. Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz"

Bunlara ilaveten kiralık sosyal konut uygulamamızı da Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Son olarak şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Yüzyılın Konut Projesi sadece konut üretimiyle sınırlı bir atılım değildir. Aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yaşam alanlarının inşasıdır. Mahalle konaklarımızla bu projeye yepyeni bir boyut kazandırıyoruz. TOKİ'mizin koordinasyonunda inşa edilecek 500 mahalle konağında; 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak. Mahalle konaklarımızla hem mahalle kültürümüzü yaşatacak hem değerlerimizi koruyacak hem de şehirlerimiz için çok önemli işlevler görecek yapıları da şehirlerimize ve milletimize kazandıracağız. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Bu düşüncelerle birazdan çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belli olacak 100 bin konutumuzun İstanbul'umuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hak sahibi kardeşlerimin bu hanelerde huzurla, afiyetle, ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ’mize, yüklenici firmalarımıza, projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...