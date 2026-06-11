Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 432 bin lira ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında, E.K. yönetimindeki 38 DV 959 plakalı cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaklaşık yarım saat süren takibin ardından Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki evinin önünde yakalandı.

Yapılan alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen E.K'nin, daha önce de "alkollü araç kullanmak" suçundan sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 432 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araçta yolcu olarak bulunan ve sürücünün ağabeyi olduğu öğrenilen C.K, işlem yapıldığı sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü olduğu belirtilen C.K'yi, sürücü E.K. sakinleştirmeye çalıştı.