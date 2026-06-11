Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.06.2026 06:40

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 432 bin lira ceza uygulandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve evinin önünde yakalanan alkollü sürücüye 432 bin lira idari para cezası kesildi.

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 432 bin lira ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında, E.K. yönetimindeki 38 DV 959 plakalı cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaklaşık yarım saat süren takibin ardından Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki evinin önünde yakalandı.

Yapılan alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen E.K'nin, daha önce de "alkollü araç kullanmak" suçundan sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 432 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araçta yolcu olarak bulunan ve sürücünün ağabeyi olduğu öğrenilen C.K, işlem yapıldığı sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü olduğu belirtilen C.K'yi, sürücü E.K. sakinleştirmeye çalıştı.

ETİKETLER
Kayseri Trafik Cezası
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:13
Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
07:10
SpaceX'in halka arzı 4 bin 400 çalışanını milyoner yapacak
07:04
Avrupa Birliği'nden Meta'ya WhatsApp kararı: Rakip yapay zeka botlarına izin verilecek
06:48
Çocuklara fiziksel şiddet, daha düşük eğitim seviyesi ve davranış sorunlarıyla bağlantılı
06:45
FIFA Başkanı Infantino'dan eleştirilere yanıt: Biraz sakin olun
06:42
Kanada'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı tasarısı parlamentoda
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık ağaçları söktü
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık ağaçları söktü
FOTO FOKUS
A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında "Bizim Çocuklar" birinci oldu
A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında "Bizim Çocuklar" birinci oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ