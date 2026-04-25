Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.04.2026 14:07

Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yapay zeka uygulamaları, savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez. Amacımız vatandaşlarımızın haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamaktır" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 2027'yi "Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı olarak, hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı eylem planı üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, dijital teknolojilerin ulaştığı seviyeyi dikkate alarak yapay zekadan yararlanılmasını ve vatandaşlarımızın bu alandaki üstün yararının gözetilmesini önemsiyoruz. Elbette ki yapay zeka uygulamaları, savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez. Amacımız, vatandaşlarımızın haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle hukuk bilincini artırmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz."

"Avukatlık müessesesine alternatif değil"

Öte yandan, Adalet Bakanlığı kaynakları, Gürlek'in dün Edirne'de gençlerle sohbeti sırasında yaptığı açıklamaların, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk okuryazarlığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin olduğunu ifade etti.

Kaynaklar, gündemdeki yapay zeka destekli platformların, hukuki süreçlere dair vatandaşlara rehberlik eden uygulamalar şeklinde tasarlandığını, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık müessesesine alternatif teşkil etmediğini bildirdi.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Katil İsrail’in Gazze’ye saldırısında ikizlere hamile anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
14:49
İran Silahlı Kuvvetleri’nden ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı
14:17
Katil İsrail, Lübnan'da işgal ettiği alanların dışındaki bölgelere ateşkese rağmen saldırılar düzenledi
14:08
Arakçi, Pakistan heyetine Tahran'ın beklentilerini iletti
14:07
Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi "İstanbul Park"
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, vizyon şehrimizdir
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ