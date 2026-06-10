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Dünya
AA 10.06.2026 04:42

Bahreyn'de vatandaşlara güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

Bahreyn'de vatandaşlara güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi.

ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurmuştu.

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