Bahreyn'de vatandaşlara güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurmuştu.