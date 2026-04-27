Körfez’deki savaş ders oldu: Afrika ülkelerinin ilk adresi Türkiye

ABD ve İran arasındaki ateşkes pamuk ipliğine bağlı olsa da devam ediyor. Ancak bölgede sıcak çatışma ihtimali halen çok yüksek.

Ateşkes sırasında en sık konuşulan konulardan biri de uzun yıllardır yüzlerce milyar dolar ödeyip Batı ülkelerinin savunma şemsiyesi altına sığınan Körfez ülkelerinin durumu oldu. Bölgedeki kimi ‘son derece gelişmiş sistemler’ sahada istenen sonucu veremedi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler kendileri için son derece stratejik olan yerleri tam anlamıyla koruyamadı.

Afrika ülkeleri Körfez ülkelerinden ders aldı

Körfez’in içine düştüğü bu durum sadece bölge ülkelerinde değil çok farklı coğrafyalarda da bir farkındalık oluşturdu. Son yıllarda savunma sanayii ürünlerine önemli yatırımlar yapan Afrika ülkeleri de bunlardan biri.

Afrika’daki en büyük savunma sanayii organizasyonuna imza atan BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı ve The Peak Defense Genel Müdürü Harun Saraç, bu yeni dönemi en iyi bilen isimlerden biri.

Afrika ülkelerinin bir süredir artan güvenlik riskleri, sınır tehditleri ve bölgesel istikrarsızlık nedeniyle savunma yatırımlarını ciddi şekilde artırma yoluna gittiğini hatırlatıyor Saraç.

Karar vericilerin bu noktada ‘sahada kendini kanıtlayan, maliyet etkin ve hızlı teslimat kabiliyeti’ sunan ürünlere yoğunlaştığını belirtiyor. Elbette bu noktada Türk savunma sanayii öne çıkıyor.

“Şu an çok zorlu saha koşullarında dahi kendini ispat edebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye bu listenin en başındaki aktörlerden biri. Afrika ülkeleri de bunu biliyor. Körfez ülkelerinde son yaşananlar da tuzu biberi oldu. Şu sıralar Afrika ülkelerinde Türk savunma sanayii ürünlerine talep artışı rekor seviyeye ulaştı. Bu geçici bir trend değil. Ciddi ve uzun süreli bir alım dalgası.” diyor.

[Geçen yıl Mali'de düzenlenen fuarda Türk savunma sanayii ürünleri çok yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı.]

“Türkiye alternatif değil birinci tercih oldu”

Gelinen noktada Türk savunma sanayii ürünlerinin alternatif değil ‘birinci tercih’ konumuna yükseldiğini söylüyor Harun Saraç. İHA ve gözetleme çözümleri, zırhlı araçlar, haberleşme ve komuta-kontrol sistemleri gibi kritik alanlarda acil ve yüksek hacimli alım planlarının gündemde olduğunu belirtiyor. Ve devam ediyor:

“Bu durum üreticiler için kısa vadede ciddi fırsatlar yaratıyor. Pazara erken giren firmalar uzun vadeli stratejik avantaj elde edecek. Eldeki verilere göre Afrika, savunma sanayii açısından da dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olacak.

İşte tam da bu nedenle Afrika’nın en büyük savunma sanayii fuarı olan BAMEX bu yıl çok daha farklı bir konumda olacak. Bilindiği üzere orada fuarın ilk iki günü katılımcılar ürünlerini sergiliyor. Son iki gün ise o ürünler bizzat sahada test ediliyor. Bunun dünyada pek örneği yok. Ama burada bizim en önemli çıkış noktamız yerli/milli savunma sanayii ürünlerine güvenimiz. Zaten bu ürünleri bir kez kullanan vazgeçemiyor.

Afrika’nın dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden çok üst düzey heyetlerin katılacağı fuarı bu yıl 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Geçen sene BAYKAR, Aselsan, Roketsan, MKE başta olmak üzere çok sayıda firmanın katılım sağlamıştı. Bu yıl da 30’un üzerinde Türk firmasının katılması öngörülüyor.”