Ankara
Dünya
TRT Haber, AA 16.01.2026 21:56

Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu

Suriye ordusu, Halep'in doğusuna düzenleyeceği operasyon öncesi hedefleri yayınladı ve sivilleri bu hedeflerden uzak durmaya çağırdı.

Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu

Suriye ordusundan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü YPG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esad rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Halep PKK/YPG Suriye Terör Örgütü
OKUMA LİSTESİ