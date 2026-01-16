Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2026 17:02

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi: Yaptırımlar ve yapısal sorunlar protestoları arttırdı

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar, devlet politikaları ve yapısal sorunların protestoların artmasına neden olduğunu söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi: Yaptırımlar ve yapısal sorunlar protestoları arttırdı

Tesnim Haber Ajansı, Hatemi'nin gösterilere ilişkin değerlendirmelerini içeren bildirisini yayımladı.

Bildiride Hatemi, "Dış yaptırımlar, mevcut politikalar ve yapısal sorunlar protestoların artmasında etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Siyasi hataların tespit edilerek düzeltilmesi gerektiğini belirten reformist siyasetçi Hatemi, toplumun ve toplumsal değerlerin kutuplaşmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrailli yetkililerin açıklamaları ve ABD'nin desteğinin, İran'a karşı büyük ve planlı bir komplonun varlığına dair şüphe bırakmadığına işaret eden Hatemi, şunları kaydetti:

"Unutulmuş cumhuriyetçilik anlayışına ve cumhuriyetçiliği kabul eden bir İslam anlayışına dönüş, mevcut durumdan çıkış için en düşük maliyetli ve en faydalı yol olacaktır."

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
UNICEF: Ukrayna'da milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
İstanbul'da hafta sonu için buzlanma ve don uyarısı
16:38
KARGU ve ALPAGU Avrupa yolunda
16:33
Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
16:21
UNICEF: Ukrayna'da milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan yaşıyor
16:17
İzmir'de geçen yıl 212 suç çetesi çökertildi
16:16
Ukrayna Enerji Bakanı: Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi
İsrail saldırılarında hasar gören fırın, kısıtlı imkanlarla yeniden üretime başladı
İsrail saldırılarında hasar gören fırın, kısıtlı imkanlarla yeniden üretime başladı
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ