Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından dünyanın ve Türkiye'nin sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan kuşlara da şifa dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak bölgede yaralı hayvanların kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.

Yaralı yabani hayvanların iyileştirilerek doğaya tekrar dönmelerinin önemine değinen Özsöyler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye ve Mersin'den de kendilerine yaralı hayvanlar getirildiğini belirtti.

Tedavi ve bakımları yapılıp doğaya salınıyor

Özsöyler, hayvanat bahçesine çoğunlukla yaralı yırtıcı kuşların tedavi için getirildiğini vurgulayarak, "Bize daha çok kartal, şahin, atmaca, pelikan ve leylek gibi hayvanlar tedavi için getiriliyor. Bu kuşlar uçarken kanatlarını tellere çarpıyorlar veya avcılar tarafından vuruluyorlar. Biz burada gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Doğada tekrar hayatlarını ikame ettirecek hale geldiklerinde salıveriyoruz" dedi.

Yaralı 25 kartal, şahin ve atmacayı iyileştirerek ocak ayından beri doğal ortamlarına bıraktıklarını belirten Özsöyler, 2016'da 115, 2017'de 175, 2018'de de 225 yaralı hayvanı iyileştirerek doğaya saldıklarını söyledi.

Özsöyler, kendilerine getirilen hayvanların genellikle kanatlarında ve ayaklarında kırıklar olduğunu aktararak, doğada yaralı yabani hayvan bulanların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne başvurmalarını istedi.

Kaynak: AA