Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye operasyon başlattı

Suriye ordusu, Deyr Hafir’de terör örgütü YPG ve eski rejim kalıntılarına operasyon başlatıldığını duyurdu.

Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen bazı hedefler topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.