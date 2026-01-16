Hafif Yağmurlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.01.2026 21:45

Eyüpspor’un yönetimi TMSF'ye devredildi

Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor’un yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.

Eyüpspor’un yönetimi TMSF'ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan Murat Özkaya'nın dosyası ayrılarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi.

Bu kapsamda, Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verildi.

Söz konusu 8 şirketin isimleri şöyle:

"Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ"

ETİKETLER
İstanbul TMSF Bahis
Sıradaki Haber
2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:29
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
23:08
Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye operasyon başlattı
22:59
Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu
22:10
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:20
2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti.
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ