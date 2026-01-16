Eyüpspor’un yönetimi TMSF'ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan Murat Özkaya'nın dosyası ayrılarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi.

Bu kapsamda, Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verildi.

Söz konusu 8 şirketin isimleri şöyle:

"Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ"