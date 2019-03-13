İstanbul Balmumu Heykel Müzesi'nden getirilen, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, Kemal Sunal'dan Angelina Jolie'ye kadar tarih, siyaset, sanat ve bilim alanında öne çıkan 46 şahsiyetin bal mumu heykeli bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Ziyaretçileri adeta tarihe yolculuğa çıkaran heykeller ilgi odağı oldu.

Müzenin açılışında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Balmumu Müzesi Kurucusu Jale Kuşhan, 1999 yılında Rusya'da bir bal mumu müzesi gezisinden etkilenerek Türkiye'nin ilk bal mumu müzesini kurduğunu söyledi.

Talep üzerine eserleri Diyarbakır'da da sergileme kararı aldıklarını anlatan Kuşhan, dünyada sadece Türkiye'deki bal mumu müzelerinde bire bir rehberlik hizmeti verdiklerini, görsel sunumun yanında tarihi anlatımla da ziyaretçilerin bilgi sahibi olmasını sağladıklarını belirtti.

3 aylık bir çalışma

Kuşhan, özellikle öğrenciler için tarihe yolculuk imkanı sunan serginin öğretici yanı da bulunduğunu anlatarak, "Bizi dikkatle dinleyen bir öğrenci, sınavlarda mutlaka ama mutlaka ilgili soruları çözer. 'Üniversite sınavında sayenizde soruyu doğru cevapladık' diye teşekküre gelenler de oluyor. Popüler sanatçılar olduğu gibi daha çok da tarihi şahsiyetler mevcut" dedi.

Müzede tarih, siyaset, sanat ve bilim alanında öne çıkan 46 şahsiyetin bal mumu heykelinin yer aldığını belirten Kuşhan, heykellerin gözlerinin protez, saçlarının ise gerçek olduğunu, bir heykelin 8 ile 15 sanatçı tarafından yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonrasında ortaya çıkarıldığını söyledi.

Timurleng'in heykeli kemik yapısı incelenerek yapıldı

Sergide yakın zamanda yapılan heykellerin yanı sıra Rus siyaset adamı Josef Stalin tarafından yaptırılan eserlerin de bulunduğunu vurgulayan Kuşhan, şöyle konuştu:

"Örneğin Timurleng ve Korkunç Ivan'ın heykelleri Stalin döneminde, özel emriyle mezarları açılıp kemik yapıları incelenerek çalışıldı. Stalin bu iki şahsiyetin kafa yapılarını inceletmek istemiş ve mezarlarını açtırmıştır. Hatta Timurleng'in mezarı açılırken Özbekistan'ın Semerkant şehrinde halk ayaklanmıştır. Halk protesto gösterileri yapmış ama mezar yine de açılmıştır."

Kuşhan, müzenin nisan ayı sonuna kadar ziyarete açık olacağını söyledi.

Kaynak: AA