AA 18.01.2026 23:48

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Tüm Suriyeliler için bir kazanım

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG ile ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalanmasının tüm Suriyeliler için bir kazanım olduğunu belirterek, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Tüm Suriyeliler için bir kazanım

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Şara, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusundaki anlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, yeni anlaşmanın 10 Mart 2025 tarihli anlaşmanın ruhunu taşıdığını belirterek, anlaşmanın YPG'nin kontrolündeki kuzeydoğu bölgelerdeki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimine entegre edilmesini öngördüğünü söyledi.

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir görüşme planlandığını ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu görüşmenin yarına ertelendiğini aktaran Şara, "Gerginliği derhal düşürmek için anlaşmayı bugün iletişim yoluyla imzaladık, diğer maddelerin detaylarını yarın ele alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, devlet kurumlarının Deyrizor, Haseke ve Rakka olmak üzere üç vilayetin tamamına gireceğini vurguladı.

"Devlet kurumları ülkenin tüm coğrafyasına girecektir"

YPG kontrolündeki bölgelerde yaşanan halk hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şara, "Doğu bölgelerindeki Arap aşiretlerimize sükunet çağrısında bulunuyor, SDG ile yapılan anlaşmanın maddelerinin aşamalı olarak uygulanmasına imkan tanımalarını istiyoruz. Nihai hedefimiz ülkede tam istikrardır" ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye devletinin yapısına ilişkin, "Suriye devleti karar alma mekanizması bakımından birleşik ve merkezi bir devlettir. Devlet kurumları ülkenin tüm coğrafyasına girecektir." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı "Tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak nitelendiren Şara, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Şara ayrıca, söz konusu adımın ülkedeki fiili bölünmüşlüğün sona erdirilmesi, güvenliğin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin güçlendirilmesi açısından fırsat sunduğunu ifade etti.

Ahmed Şara Suriye
