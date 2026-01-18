Parçalı Bulutlu -2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2026 20:05

Suriye, YPG ile varılan anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile varılan anlaşmanın ardından ateşkes ilan ederek operasyonları sonlandırdığını duyurdu.

Suriye, YPG ile varılan anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Varılan anlaşma doğrultusunda bölgede ateşkes ilan edildiği ve terör örgütüne yönelik operasyonların durdurulduğu belirtilerek, "Tüm cephelerde ateşkes ve farklı çatışma bölgelerindeki çatışma faaliyetlerinin kapsamlı biçimde durdurulduğunu ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu adımın, bölge halkının geri dönüşü için güvenli koridorların açılmasına ve devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunmak üzere görevlerine yeniden başlamasına zemin hazırlaması amacıyla atıldığı belirtildi.

Bölgede sükunet hakim

Öte yandan anlaşma sonrası cephe hatlarında tansiyon düşerek yerini sükunete bıraktı.

Suriye ordusunun terör örgütüne yönelik gündüz saatlerinde operasyonlar yürüttüğü Rakka ve Tel Abyad'daki cephe hattında çatışmalar durdu ve sessizlik hakim.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlatmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bu akşam Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, terör örgütü YPG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan anlaşmayı imzaladığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Suriye Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile anlaşma yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Gökova Körfezi'nde tekne battı: 1 ölü
19:55
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
20:12
Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile anlaşma yaptı
19:32
Adalet Bakanı Tunç, Atlas'ın ailesiyle görüştü
18:44
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:07
AJet'in 38 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu
Artvin'de kar yağışı
Artvin'de kar yağışı
FOTO FOKUS
Terör örgütü YPG'nin dron atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi
Terör örgütü YPG'nin dron atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ