Dünya
AA 18.01.2026 17:31

Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına yönelen bir operasyon başlattı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonda Rakka kent merkezine girmeye başlarken, Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinden de Rakka'nın kırsalı ve Haseke yönüne iki cephe açtı.

Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına yönelen bir operasyon başlattı

AA muhabirinin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu birlikleri halkın ve aşiretlerin büyük ölçüde terör örgütü YPG'den kontrolü geri aldığı Rakka kent merkezine girmeye başladı.

Kent merkezinde toplanan halk, Suriye güçlerine sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusu, terör örgütüne karşı Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad'dan iki yeni cephe açtı.

Suriye ordusu, Tel Abyad'dan güneyde terör örgütü YPG işgalindeki Rakka kırsalına ve Hasekeye'ye doğru operasyon başlattı.

Ordunun Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına ulaşması durumunda, örgütün işgalindeki Ayn el-Arab ile Haseke ili arasındaki bağlantı kopacak.

Suriye
Suriye yönetimi, Rakka'da kurumları hızla faaliyete geçirmeye başladı
OKUMA LİSTESİ