TRT Haber 18.01.2026 21:41

Türkiye: Bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasının ümit edildiğini belirtti.

Türkiye: Bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile anlaşma yaptı
Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile anlaşma yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan ateşkes anlaşmasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesinin dilendiği açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlaması temenni edildi.

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönemin, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

