Gündem
AA 18.01.2026 15:45

Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı:

"Uluslararası sularda seyir halindeyken bir gemiye İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda aralarında 4 Türk, 1 Sırp, 1 Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplam 13 mürettebat gözaltına alınmış, 10 ton kokain ele geçirilmişti.

Söz konusu operasyonla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladıl."

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını, polisleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Ali Yerlikaya İspanya İstanbul Uyuşturucu
