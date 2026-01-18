Parçalı Bulutlu -1.2ºC Ankara
Dünya
AA 18.01.2026 17:38

Suriye ordusu, Rakka kentine yoğun sevkiyat yapıyor

Suriye ordusu, halk ve aşiretlerin ayaklanarak terör örgütü YPG'den büyük ölçüde geri aldığı Rakka bölgesine yoğun sevkiyat yapıyor.

Suriye ordusu, Rakka kentine yoğun sevkiyat yapıyor
[Fotograf: AA]

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusuna ait çok sayıda askeri konvoy, Rakka'ya doğru yola çıktı.

Tank, çoklu roketatar ve uçaksavarların da yer aldığı konvoylar Rakka'ya doğru ilerliyor.

Öte yandan terör örgütünün, alıkoyduğu kadın ve çocukları tuttuğu Rakka merkezdeki hapishanenin kontrolü geri alındı. Serbest bırakılan kadınlar sevinç gösterileri yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütünün hapishanesinde kadınların yanı sıra çok sayıda çocuğun da alıkonulduğu görüldü.

Suriye
