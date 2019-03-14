Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Bilal Çoban, ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırmada balığın zehirli bir tür olan Aslan balığı olduğunu belirledi.

Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez Aslan balığı yakaladığını söyleyen Bilal Çoban, "Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Araştırma yaptık ve bu balığın zehirli Aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de uzun süredir gözükmeyen bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı" dedi.

'Dikenleri batarsa hastaneye başvurun'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, Aslan balığının Mersin'de en son 2015'te görüldüğünü belirterek, "Bu balık türü normalde kıyılarımızda yaşamıyor. Son zamanlarda Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında da görülmeye başlandı. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalı. Dikenlerin batması halinde hemen hastaneye başvurulması gerekiyor. Bu balık türü genellikle kayalık bölgelerde yaşıyor. Amatör balıkçıların ve vatandaşlarımızın kayalık bölgelerde dikkatli olması gerekiyor. Bu balığın doğal yayılım alanı Pasifik. Bu bağlamda Özellikle Amerika'nın güney sahilinde ve Karayipler'de de büyük bir sorun olan Aslan balığının tüketimi konusunda çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA