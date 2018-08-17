Mersin'de yavru caretta carettalar denizle buluşuyor

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri Mersin sahilleri.

Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru caretta carettalar denizle buluşuyor.

Yuvalarından çıkan yavrular denize girmeye çalışırken, muhteşem görüntüler oluşturuyor. Bu yıl Mersin sahillerinde 40 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Mersin’de 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, özellikle Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva yapıyor.

Şimdiye kadar Alata ve Davultepe’de yuva sayısı 400’ün üzerine çıkarken, bu yuvaların her birinden yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının mayıs ortalarından itibaren yuvalamaya başladığını söyledi.

"2 yıllık bir dalgalanmaları oluyor"

Kaplumbağaların nisan sonunda denizin kıyı şeridine yaklaştığını belirten Ergene, "Burada çiftleşiyorlar ve mayısın 2'inci haftasından itibaren de yumurtlamaya başlıyorlar" diyerek şöyle konuştu:

"Eylülün sonuna kadar birkaç tane daha yuva eklenebilir. Şu anda mevcut olan yuvaların büyük bir çoğunluğundan yavrular çıkış yaptı. Artık son yavru çıkışlarını sağlamak için yuvaları açıp, kalan yavruların çıkışını sağlamaya çalışıyoruz. Eylül’ün sonuna doğru kalan birkaç yuvamız daha olacak. Onlarda çıkış yaptığında bu sezonu da inşallah başarıyla tamamlamış olacağız."

Davultepe'de şu anda başarının yüzde 70 civarında olduğunu söyleyen Ergene, "Bu yuvalardan çıkan yavru sayısının 10 bin civarında olacağını düşünüyoruz. Şu anda bütün rakamları tutuyoruz. 2 yıl önce çok büyük bir patlama olmuştu. O rakamı ümit ediyorum ki 2019 yılında bir kez daha yakalayabiliriz. Çünkü bu hayvanların 2 yıllık bir dalgalanmaları oluyor. Alata kumsalında 200 yuvayı geçmiş durumdayız. Davultepe’de 199, Kazanlı’da 500’ün üzerinde yuva var. Göksu Deltası ile Anamur sahilini de kattığımız da Mersin’in deniz kaplumbağalarına sağladığı katkı oldukça yüksek" diye konuştu.

"Bu canlıları korumak çok önemli"

Mersin’in bu kumsallara sahip çıkılması gerektiğini belirten Ergene, şunlardan bahsetti:

"10 bin, 40 bin yavrudan bahsettik ama bu yavruların tamamı erginliğe ulaşmıyor. Bin yavrudan sadece bir tanesi erginliğe ulaşıyor. Bu da çok düşük bir rakam. Bundan dolayı zaten koruma altına alıyoruz. İnsan etkisi nedeniyle bu canlıların nesilleri tehlike altına girmiş durumda. Bu nedenle bu canlıları korumak çok önemli. Kumsalları kirletmemeleri, tabelalara, koruma kafeslerine zarar vermemeleri gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca burası bir tabiat parkı. Buraya araç girmemesi gerekiyor. Bu hayvanlar için burası çok önemli."

Kaynak: İHA