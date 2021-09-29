Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 29 Eylül'ü Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü ilan etti. Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü ile gıda israfına karşı küresel farkındalık oluşturmak amaçlandı.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, dünyada milyonlarca insanın açlık çektiği günümüzde gıda israfının önlenmesi için küresel çapta yapılan çalışmalara Türkiye'den önemli bir katkı sağlandığını belirtti.

931 milyon ton gıda israf oluyor

2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'nun dünya genelinde 619 milyon insanın açlıktan etkilenirken, yılda 931 milyon ton gıdanın israf edildiği gerçeğini gözler önüne serdiğini vurgulayan Karasar, evlerde ve restoranlarda hazır gıdanın büyük bir kısmının çöpe gitmesinin küresel bir sorun olduğunu aktardı.

​​​​​​​Karasar, Maltepe Üniversitesi olarak hazırladıkları "Atık Yok, Hayat Var" belgeseliyle hem israfı hem de israfla mücadeleyi anlattıklarını söyledi.

"Her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek israf ediliyor"

Karasar, belgesel filmin amacının, Türkiye'de gıda israfının önlemesi için farkındalık yaratmak, gıdanın üretiminden tüketimine ve çöpe atılmasına kadar yaşanan sürece tanıklık yapanların seslerini duyurmak olduğunu anlattı:

"Belgesel film için Türkiye'nin dört bir yanında tarladaki çiftçiden tezgahının başındaki pazarcıya, sera üretimi gerçekleştiren ziraat mühendisinden fırıncıya kadar çok kişiye mikrofon uzatıldı. Belgesel filmle yüzleşmediğimiz önemli bir gerçeği bir kez daha vurguluyoruz. Dünyada israf edilen gıda, 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor. İsraf, her ülkede önemli miktarda gerçekleşiyor. Türkiye de gıda israfının çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek israf ediliyor. Buna 'dur' diyelim."

"İsrafın doğaya, ekonomiye etkisine, açlıkla mücadeleye olan katkısına dikkati çekildi"

Belgeselde uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ise israfın doğaya, ekonomiye etkisine, açlıkla mücadeleye olan katkısına dikkati çektiğini aktaran Karasar, katılımcıların atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, belgeselde Türkiye'deki israfın boyutları, nedenleri, önlenmesi, iklim değişikliğiyle bağlantısı, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, gıda bankacılığı gibi konular ele alındı.

Belgeselde Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi-Gıda ve Tarım Örgütü Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Fatih Akgül, Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, Sosyolog Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Öksüz, İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi AŞ Genel Müdürü Aslan Değirmenci, İklim Mühendisi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ayşen Erdinçler'in yorumları yer aldı.