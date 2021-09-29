28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çetinkaya, yaşadığı mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu, ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını anlatan Çetinkaya, iştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini ve bundan dolayı bir ayda 80 kilodan 65 kiloya düştüğünü söyledi.

Bir ayda 15 kilo verdi

Süleyman Çetinkaya, artık bu duruma dayanamadığını şu cümlelerle anlatıyor:

"Gece gündüz hıçkırıyorum. 15 kilo verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizlik içerisindeyim. En son sabah istifra ederken kan geldi. Doktorlar bana hastalığımın psikolojik olduğunu söyledi. Psikolojik olsaydı, geçerdi. Geçmiyor ve hala devam ediyor. Durumum iyi değil. Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyorum. Hıçkırıktan konuşamıyorum bile. Önce geçici gözüyle baktım ama hala devam ediyor. 10 dakika kesiliyor ondan sonra sürekli devam ediyor. Geceleri yatmama izin vermiyor. Bu normal değil. Bana yardım etsinler, ricada bulunuyorum. Böyle giderse annemin gözleri önünde öleceğim."

Sürekli hıçkırdığı için uyuyamadığını, uykuya hasret kaldığını anlatan Çetinkaya, tedavi olmak istiyor.

"Tedavi olmasını istiyorum"

Anne İmiş Kaymak da oğlunun durumunu gözyaşları içerisinde anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Eşini yıllar önce kaybettiğini, oğlu ve kızını tek başına büyüttüğünü söyleyen Kaymak, "Oğlumun durumuna çare bulunsun. Bir aydır oğlum bu halde, hıçkırığı devam ediyor. Oğlumun tedavi olmasını istiyorum" dedi.