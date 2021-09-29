Dünyada öncelikle koleksiyoncuların ilgi alanında olan bu bebekler aynı zamanda dizi, film ve reklam çekimlerinde, alzaymırlı hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla, bebeğini kaybeden ya da bebeği olmayan kimi anne ve anne adayları tarafından kullanılıyor.

Bebek sanatıyla ilgilenen sanatçılar arasında tüm dünyada yapımı yaygınlaşmaya başlayan reborn bebekler, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk reborn stüdyosu

Bu sanat alanıyla ilgili, Türkiye'nin ilk reborn stüdyosu olan Kadıköy'deki Nara Fine Arts Studio'da eğitim veriliyor.

Kursiyerler, 6 gün süren yoğun eğitim kapsamında demonte haldeki bebekleri önce boyamayı, ardından fırınlamayı, sonrasında hatlarını çizmeyi, saçlarını ve kaşlarını oluşturmayı öğreniyor. Eğitim sonunda herkesin el becerisi ve tasarımına göre birbirinden farklı yenidoğan görünümlü bebekler ortaya çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu oyuncak bebeklerin en önemli özelliği insan ısısının bebeğe, bebeğin ısısının insana geçiyor olması. Bu özelliği ile de reborn bebeklerin gerçeklik hissi daha da artıyor.

Usta bir sanatçının elinden çıkan reborn bebekler, yüksek fiyatlı bir sanat eserine dönüşüyor. Fiyatları 2 bin liradan 10 bin dolara kadar çıkabilen bebeklerin sanatçıları, bu bebekleri çocukların oynayacağı bir oyuncak olarak kabul etmiyor.

Özel bir boya ile boyama işlemi yapılıyor

Reborn sanatçısı Elena Redneva, sanatının özelliklerini ve inceliklerini anlattı.

"Newborn"un yenidoğan, "Reborn"un yeniden doğmuş anlamına geldiğini, yani bir bebeği bir kit üzerinden yaptıkları için yeniden hayata getiriyormuş gibi ifade ettiklerini anlatan Redneva, bu sanatın ilk olarak 1960'lı yıllarda Amerika'da doğduğunu söyledi.

Bu sanatı icra ederken bir heykeltıraş ile çalıştığını söyleyen Redneva, "Heykeltraş, reborn bebekleri tasarlıyor, kalıplarını çıkarıyor. Bu kalıplar sınırlı sayıda olduğu için her birinin bir sertifikası var. Benim gibi reborn sanatçıları bu kalıpları alıyor ve üzerinde canlandırma işlemi yapıyor. Özel bir boya ile boyama işlemi yapılıyor. Her boyama aşamasından sonra mutlaka fırın kullanıyoruz. Bu boyama 50 kat da olabilir, 100 kat da olabilir. Her sanatçı kendi arzusuna göre boyuyor bebeği. Boyama aşaması bittikten sonra keçeden bebeğin saçlarını ve kirpiklerini yapıyoruz. En sonunda bebek, kollar, bacaklar ve kafa olarak bir gövdeye sabitleniyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"İlk aşamasından itibaren el yapımı"

Reborn bebek ile oyuncak bebek arasındaki farkları anlatan Redneva, "Bir oyuncak bebek fabrikada üretiliyor. Reborn ise ilk aşamasından itibaren el yapımı olduğu için çocuk oyuncağı değil, koleksiyon bebeği olarak biliniyor. Ben aynı heykeltıraşın aynı kiti üzerinden 10 tane bebek bile yapsam her biri farklı oluyor. Çünkü her birine farklı renk saç, farklı kirpik uygulanıyor. Reborn bebekleri genellikle koleksiyonerler tercih ediyor" diye konuştu.

Bebeğin ısısı insana, insanın ısısı bebeğe geçiyor

Reborn bebek vinil bazlı olduğu için, içinde kimyasal maddelerin bulunmadığını, insan temasında da ısıdan dolayı yumuşadığını, kendi ısısının insana, insanın ısısının bebeğe geçtiğini aktaran Redneva, bu sayede insana yenidoğan hissini verdiğini söyledi.

Redneva, bebeklerini başta koleksiyoncular olmak üzere, alzaymır hastası yakınlarını ya da bebeğini kaybeden veya bebeği olmayan anne ve anne adayları tarafından aldığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Koleksiyoncuların gerçeğinden ayırt edilemeyen bu bebekleri yakından takip ettiğini belirten Redneva, reborn bebeklerin fiyatının ise sanatçıya göre değiştiğini belirtti.

Sipariş üzerine değil içinden gelen ilhamla bebeklerini tasarladığını anlatan Redneva, "Aynı anda birkaç bebek yaptığım için en erken hangi bebek doğacak bilemiyorum. Bebek yapımının en sevdiğim kısmı boyama kısmıdır. Bebekleri bitirdikten sonra saç ekimine geçiyorum. Bu bölüm bebek yapımının önemli bir kısmıdır. Bu çalışma 7-14 gün sürebilir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Kucağıma alınca iyi bir his veriyor"

Kursiyerlerden bez bebek sanatçısı Şeyda Muhammed Yari, 7 yıldır bez bebek üzerine çalışmalar yaptığını ve kendisini geliştirmek için reborn bebek kursuna katıldığını söyledi.

Bu bebekleri gerçek bebek hissi verdiği için çok sevdiğini anlatan Yari, "Kucağıma alınca iyi bir his veriyor. Bedenimin sıcaklığını alıyor, huzur veriyor. İnsanlar da çok seviyor. Çünkü gerçekten yeni doğan bebeğe benziyor" dedi.